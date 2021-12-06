Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

У Пенсійному фонді України роз'яснили, чи може людина, яка вийшла на пенсію, і якій бракує кількох місяців для повного стажу, «докупити» їх .

Так, до «Пенсійного кур'єра» звернулася пенсіонерка, у якої стаж становить 29 років 10 місяців, яка поцікавилася, чи має вона право укласти договір та докупити два місяці стажу до 30 років.

Як стверджують експерти, перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, отриманого після призначення пенсії, роблять, якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжував працювати та сплачувати страхові внески. Тому укладання договору добровільного страхування, за яким буде здійснено сплату за два місяці після виходу на пенсію, не надасть права на перерахунок пенсійних виплат.

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Якщо ж пенсіонер відпрацюєте ці два місяці офіційно і за нього буде сплачено внески, то потрібно обов'язково подати заяву про перерахунок пенсії. «Майте на увазі, що на це не потрібно чекати два роки. Такий перерахунок вам мають провести відразу, оскільки пенсіонеру, який отримав повний стаж, необхідний для обчислення мінімальної пенсії (для жінок це 30 років), відповідний перерахунок пенсії має зробити незалежно від того, скільки часу пройшло після призначення/перерахунку пенсії» , — йдеться в коментарі.



Якщо ж у того, хто вийшов на заслужений відпочинок, немає можливості працевлаштуватися, то має сенс проаналізувати свій страховий стаж починаючи з 1 січня 2004 року, з урахуванням якого обчислено пенсію. Можливо, були неповні місяці роботи — із заробітком меншим від мінімального. За таких обставин у страховий стаж у календарному місяці роботи враховано дні, адже стаж обчислюється пропорційно до сплачених внесків.

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Наприклад, страховий стаж може становити лише 15 днів за календарний місяць роботи. Це може бути, зокрема, місяці працевлаштування чи звільнення з роботи. У такому разі можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску, щоб отримати не 15, а 30 днів стажу на місяць. Тоді доплата, наприклад, за чотири неповні місяці додасть два місяці до страхового стажу.

Для визначення суми та періоду доплати слід звернутися до фахівців територіального управління Пенсійного фонду. Після здійснення доплати та подання відповідної звітності для перерахунку слід подати до Пенсійного фонду відповідну заяву.

Нагадаємо, що у 2022 році право вийти на пенсію за віком у 60 років отримають українці, страховий стаж яких становить мінімум 29 років. За наявності стажу від 19 до 29 років, на заслужений відпочинок можна буде вийти у 63 роки. А до 65 років будуть змушені працювати ті люди, які станом на 2022 рік заробили від 15 до 19 страхового стажу.

Фото з Pixabay.

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