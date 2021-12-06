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Гроші

Залежить від обсягів споживання: скільки українці платитимуть за світло у грудні

13:29 6 грудня 2021
ЛЕП

Якщо ціна на газ для споживачів, для яких НАК «Нафтогаз України» є постачальником останньої надії (ПОН) у грудні, може змінюватися щодня і зрости аж до 30 гривень за кубометр, то тарифи на світ для населення залишаються незмінними.

Так, у жовтні уряд зафіксував ціни на електроенергію до кінця квітня 2022 року.

Згідно з постановою, домогосподарства, які споживають до 250 кВт-год, платять по 1,44 гривні за один кіловат на годину. Їм тариф трохи знизили. Ті, хто понад — по 1,68 гривні. Для цієї категорії споживачів залишили тариф, який діяв до жовтневої постанови уряду.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року «Нафтогаз» більше не матиме тарифного плану «Річний». Домогосподарствам, які раніше користувалися цим тарифним планом, постачальник пропонує підключитися до «Фіксованого» — ціна за кубометр газу зафіксована на рівні 7,96 гривні до 30 квітня 2022 року.

Раніше у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг оприлюднили проекти постанов щодо збільшення тарифів на розподіл газу. Обговорення призначили на 13−15 грудня.

Фото з Pixabay

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