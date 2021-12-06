В Україні змінилися правила оформлення субсидій: які документи слід подавати для призначення допомоги від держави

Жителям населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, що знаходяться на лінії розмежування, які внаслідок збройних дій залишилися без тепло- або газопостачання та змушені обігрівати своє житло побутовими електроприладами, розмір субсидії на період опалювального сезону буде збільшено.

Він розраховуватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, передбачених для електроопалення.

Для отримання субсидії жителям населених пунктів на лінії зіткнення потрібно надати, крім заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи:

- акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;

- підтвердження органу місцевого самоврядування факту відсутності тепло- або газопостачання.

Існують випадки, коли орган соцзахисту населення може вимагати:

- договір найму (оренди) житла (за наявності);

- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ);

- інші необхідні документи, що роз'яснюють конкретну ситуацію.

Також право на отримання субсидії отримають громадяни у таких випадках:

- якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати старший за 5 років;

- якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

- при придбанні житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

При визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.



Нагадаємо, на порталі «Дія» стали доступні нові сервіси, у тому числі й оформлення субсидії.

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