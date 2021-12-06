Десяте підвищення пенсій: хто отримає на 546 гривень більше

У грудні після чергового пенсійного нововведення середня пенсія в Україні становитиме 3980 грн. Таким чином, практично виконано обіцянку Мінсоцполітики про те, щоб довести середній розмір виплати пенсіонерам до 4 тисяч гривень. Пенсії збільшилися на 546 грн або на 16% порівняно з груднем 2020 року, коли середня сума на руки становила 3434 грн. Про це повідомили у міністерстві.

Грудневе пенсійне підвищення стало десятим із початку року. Після березневої індексації у липні було переглянуто виплати новим пенсіонерам, виплати окремим категоріям військових, людям з інвалідністю, «чорнобильцям». У жовтні підвищено пенсії для осіб віком 75−80 років.

У 2022 році знову передбачено індексацію пенсій. Міністр фінансів обіцяє, що під час індексації пенсії підвищать не менше ніж на 10%. У затвердженому бюджеті у четвертому кварталі передбачається жовтневе підвищення виплат особам 70−75 років, перегляд надбавок та доплат до пенсій.

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