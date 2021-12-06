30 гривень за кубометр газу від «постачальника останньої надії»: у НКРЕКП обіцяють знизити вартість з 9 грудня

Нацкомісія регулювання енергетики відреагувала на чутки, що газ у постачальника «останньої надії» незабаром подорожчає до 30 грн за кубометр. Комісія повідомила, що збирається на засідання 9 грудня, де має намір вирішити питання з переведенням споживачів на інший тариф.

Регулятор планує ухвалити рішення, щоб клієнтів постачальника «останньої надії» перевести на базовий річний тариф 7,96 грн. за 1 кубометр.

Постачальником газу «останньої надії» виступає «Нафтогаз України». Його послугами користується 347 тис. побутових споживачів. До постачальника «останньої надії» сім'ї переходять, якщо їхній традиційний постачальник збанкрутував, припинив діяльність або з інших причин не може постачати газ на погоджених умовах.

Нагадаємо, тарифи на газ у деяких постачальників у грудні зросли майже до 40 грн за кубометр. Компанії підштовхують споживачів до переходу на річний тариф, де оплата значно нижча.

Фото pixabay.com

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