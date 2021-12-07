ПФУ затвердив показники середньої зарплати для розрахунку пенсій: суми та кого стосується

У Пенсійному фонді показали розрахунок показників середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка враховується для обчислення пенсії.

Такі розрахунки у ПФУ здійснюють на основі інформації Державної податкової служби України — даних звітності страхувальників про зарплату, на яку нараховується єдиний внесок, середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб — підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

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Відповідно до законодавства, така звітність подається платниками єдиного внеску у складі звітності з податку доходи фізичних осіб (єдиного податку). Для роботодавців термін подання звітності за найманих працівників — протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Крім середньої зарплати, при розрахунку розміру пенсії враховуються:

коефіцієнт страхового стажу (страховий стаж *1%);

коефіцієнт заробітної плати (співвідношення індивідуальної зарплати до середньої країни).

У попередні два роки рівень середніх зарплат був таким:

Пенсіонери, які отримували менше за середню зарплату, можуть претендувати лише на мінімальну пенсію. Для українців, які отримували мінімальну зарплату, передбачено державні компенсації з бюджету, однак вони також отримують мінімальну пенсію.

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Фото з Pixabay.

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