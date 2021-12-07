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У Кабміні прогнозують зростання тарифів на газ, світло та тепло у 2022 році: деталі

13:15 7 грудня 2021
Опалення

Протягом найближчих трьох років тарифи на газ, світло та опалення, які влада обіцяла не підвищувати до кінця цього опалювального сезону, збільшуватимуться.

Такий прогноз із відповідними цифрами опубліковано у консенсунс-прогнозі Мінекономіки «Україна: виклики та загрози постпандемічного розвитку». До речі, однією із значних загроз у документі названо підвищення тарифів на комунальні послуги.

У міністерстві спрогнозували, як протягом найближчих трьох років зростатимуть ціни.

Ось прогноз на зростання цін на газ, гарячу воду та опалення, а також на електроенергію окремо:

Згідно з прогнозом, тарифи на газ у 2022, 2023 та 2024 роках зростуть на 20, 7,5 та 10 відсотків, на гарячу воду та опалення — на 16, 10, 7,5 відсотка, а на електроенергію — на 17,5, 10 та 5 відсотків .

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозував, що у 2022 році електроенергія подорожчає на 20−45% для побутових споживачів і на 50−70% для бізнесу; опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону, а газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн за куб).

Фото з Pixabay.

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