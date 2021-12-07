Як зросте середня зарплата до 2024 року: у Мінекономіки «прикинули» доходи українців

Середня заробітна плата в Україні у найближчі три роки має зрости на 3480 гривень та у 2024 році скласти 19 258 гривень. Відповідний прогноз зробили у Міністерстві економіки.

Графік зростання середньої зарплати:

• 2022 рік — 15 778 гривень

• 2023 рік — 17 425 гривень

• 2024 рік — 19258 гривень.

Мінімальна ж зарплата з 1 січня 2022 року становитиме 6 500 гривень, а з 1 жовтня наступного року — зросте на 200 гривень.

Розмір зарплати, з якої сплачуються страхові внески, впливає на розмір пенсії. Отримання українцями зарплати в конвертах у майбутньому позбавляє людину можливості отримувати належну йому пенсію. Як враховується зарплата при призначенні пенсії, читайте у «ФАКТАХ».

Нагадаємо, показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і яка враховується під час обчислення пенсії, дещо менша, ніж власне зарплата і наразі становить 13 095 гривень.

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