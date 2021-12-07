З економічним паспортом українця доведеться почекати: у Раді назвали причину

Проект закону про економічний паспорт, який у Раду вніс президент України Володимир Зеленський, навряд чи встигнуть розглянути в парламенті до кінця 2021 року.

Як повідомляє ZN.UA, про це журналістам заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Чи зможемо на цій сесії — не знаю, бо є 14 днів на внесення альтернативних законопроектів. Тому мені здається, що цього року вже 100% ми не встигнемо його розглянути», — заявив голова Верховної Ради.

Він зазначив, що на початку наступного року документ «спробують внести до зали та проголосувати хоча б у першому читанні».

Нагадаємо, що економічні паспорти хочуть оформляти дітям, народженим після 2019 року. Гроші від сплати ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин мають намір акумулювати у Фонді майбутніх поколінь, який ще не створено. Власники паспортів можуть витратити кошти на освіту після того, як учасникам програми виповниться 18 років. Тобто не раніше 2037 року.

Фото з Pixabay.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter