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Українцям виплатять по 8 тисяч гривень: хто їх отримає

20:05 7 грудня 2021
Українцям виплатять по 8 тисяч гривень: хто їх отримає

Українці, які подавали заяви на виплату їм «карантинних» 8 тисяч гривень, але не отримали допомогу через невірно вказану інформацію про банківський рахунок, отримали другий шанс — уряд затвердив порядок здійснення відповідних виплат.

Для цього заявники мають повторно звернутися через Портал «Дія», повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами Порталу «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка Порталу «Дія».

Після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень заявники зможуть до 15 грудня 2021 року включно сформувати та подати повідомлення засобами Порталу «Дія» із зазначенням правильних реквізитів свого банківського рахунка.

Перерахування допомоги буде проводитись державним Ощадбанком на банківський рахунок отримувача (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як подати заяву на отримання «карантинних» 8 тисяч, та хто може розраховувати на цю допомогу.

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