Черговість існує: кому і чому пенсії в Україні виплачують у першу чергу
В Україні, де нещодавно збільшилися деякі пенсійні виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, існує чітко встановлена черговість отримання пенсій людьми, які вийшли на заслужений відпочинок.
Як пише видання «На пенсії», виплати здійснюються з 4 до 25 числа місяця і не пізніше.
Існує наступна черговість отримання пенсійних виплат:
- пенсіонери, які отримують підвищення до пенсії згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) та мають право на першочергову виплату пенсії;
- особи, які перебувають на повному державному утриманні;
- пенсіонери, які одержують підвищення за Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»;
- отримувачі пенсій з втрати годувальника;
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1−3 груп;
- особи, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною;
- жертви політичних репресій та члени їхніх сімей, які були примусово переселені, а також діти війни;
- інші категорії непрацюючих отримувачів пенсій;
- працюючі пенсіонери.
Якщо статус пенсіонера змінюється, дата виплати пенсії не переглядається, окрім категорій одержувачів, які мають право на першочергові виплати пенсій.
Раніше у Пенсійному фонді затвердили показники середньої зарплати для розрахунку пенсій.
Фото з Pixabay.423
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter