Черговість існує: кому і чому пенсії в Україні виплачують у першу чергу

В Україні, де нещодавно збільшилися деякі пенсійні виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, існує чітко встановлена черговість отримання пенсій людьми, які вийшли на заслужений відпочинок.

Як пише видання «На пенсії», виплати здійснюються з 4 до 25 числа місяця і не пізніше.

Існує наступна черговість отримання пенсійних виплат:

пенсіонери, які отримують підвищення до пенсії згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) та мають право на першочергову виплату пенсії;

особи, які перебувають на повному державному утриманні;

пенсіонери, які одержують підвищення за Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»;

отримувачі пенсій з втрати годувальника;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1−3 груп;

особи, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною;

жертви політичних репресій та члени їхніх сімей, які були примусово переселені, а також діти війни;

інші категорії непрацюючих отримувачів пенсій;

працюючі пенсіонери.

Якщо статус пенсіонера змінюється, дата виплати пенсії не переглядається, окрім категорій одержувачів, які мають право на першочергові виплати пенсій.

Раніше у Пенсійному фонді затвердили показники середньої зарплати для розрахунку пенсій.

Фото з Pixabay.

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