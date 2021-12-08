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Черговість існує: кому і чому пенсії в Україні виплачують у першу чергу

8:16 8 грудня 2021
Пенсіонер

В Україні, де нещодавно збільшилися деякі пенсійні виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, існує чітко встановлена черговість отримання пенсій людьми, які вийшли на заслужений відпочинок.

Як пише видання «На пенсії», виплати здійснюються з 4 до 25 числа місяця і не пізніше.

Існує наступна черговість отримання пенсійних виплат:

  • пенсіонери, які отримують підвищення до пенсії згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) та мають право на першочергову виплату пенсії;
  • особи, які перебувають на повному державному утриманні;
  • пенсіонери, які одержують підвищення за Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»;
  • отримувачі пенсій з втрати годувальника;
  • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1−3 груп;
  • особи, які одержують пенсії за особливі заслуги перед Україною;
  • жертви політичних репресій та члени їхніх сімей, які були примусово переселені, а також діти війни;
  • інші категорії непрацюючих отримувачів пенсій;
  • працюючі пенсіонери.

Якщо статус пенсіонера змінюється, дата виплати пенсії не переглядається, окрім категорій одержувачів, які мають право на першочергові виплати пенсій.

Раніше у Пенсійному фонді затвердили показники середньої зарплати для розрахунку пенсій.

Фото з Pixabay.

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