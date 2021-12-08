Долар зростає, а євро падає: як на курси валют вплине зустріч Байдена з Путіним

Девальвація національної валюти до американської продовжується, хоча й меншими темпами. При цьому щодо євро гривня навіть зміцнилася. За останній тиждень, з 1 грудня, долар подорожчав на 12 копійок, а євро подешевшав на 19 копійок. У середу, 8 грудня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,33 грн за долар і 30,73 грн за євро. Подібна ситуація й на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому за 27,20 грн, купити — за 27,40 грн; євро — здати по 30,57 грн, купити — по 30,94 грн. На найближчий тиждень експерти прогнозують подальше зниження курсу гривні до долара та євро.

«За минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс у всіх сегментах валютного ринку, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, піднявся з 27,17 до 27,33 грн. Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей час зросли з 27,15−27,17 грн до 27,29−27,31 грн. Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень збільшилися з 27,10−27,34 грн до 27,21−27,41 грн. При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі скоротилася з 0,9% до 0,7% внаслідок швидшого зростання курсу купівлі.

Міжнародні резерви України зросли за листопад на 3% - до 30,54 млрд доларів — завдяки надходженню 699 млн доларів другого траншу МВФ за програмою stand-by. На зростання резервів також вплинули валютні надходження на користь уряду в розмірі 493,1 млн доларів, зокрема 250 млн євро від Cargill Financial Services International і 167,4 млн доларів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в листопаді становив 481,7 млн доларів. З цієї суми 251,3 млн доларів були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 145,2 млн доларів — на обслуговування єврооблігацій, а решта — на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Також у листопаді уряд та НБУ виплатили 64,4 млн доларів на користь МВФ.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках — близько 27,3−27,5 грн", — вважає Вадим Йосуб.

Експерти зазначають, що зростання валютних резервів у перспективі може позитивно вплинути на курс гривні.

«У вівторок долар США щодо гривні продовжив падіння, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ у торгах участі не брав. Торговельна сесія вівторка з валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,29 грн, курс євро послабився до позначки 30,70 грн.

Учора Мінфін України провів аукціон з розміщення ОВДП. Ринку було запропоновано держоблігації шести випусків у гривнях з термінами погашення протягом 9, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців. До держбюджету було залучено 16,67 млрд грн. Оскільки середньозважена дохідність паперів залишилася без змін, закордонні інвестори пропустили це розміщення. З початку поточного місяця обсяг їхніх вкладень у цьому активі скоротився на 160 млн грн — до 91,27 млрд грн. Темпи скорочення портфелів ОВДП нерезидентів помітно знизилися. Вочевидь, зменшення загрози держперевороту та військової ескалації на сході України знизило занепокоєння інвесторів.

У листопаді валові міжнародні резерви України зросли на 3% - до 30,54 млрд доларів — завдяки надходженню траншу від МВФ, залученню валюти Мінфіном та купівлі іноземних валют. Все це сприятливо позначиться на динаміці курсу гривні. Профіцит платіжного балансу України у жовтні 2021 року становив 117 млн доларів проти 530 млн доларів у жовтні 2020 року. Зростання обсягів імпорту призвело до зниження цього показника, проте це не вплинуло на курс української національної валюти.

Вважаю, що до кінця поточного тижня долар США щодо гривні все ж таки зміцниться до рівня 27,45 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю скоригується до позначки 30,95 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Сьогодні курс гривні позитивно відреагував на зустріч президентів США та Росії.

«Гривня на відкритті міжбанківського ринку в середу, 8 грудня, зміцнюється до позначок 27,23 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Сьогодні валютний ринок перетравлює результати перемовин президентів США Джозефа Байдена та РФ Володимира Путіна. І хоча офіційні заяви були дипломатично спокійними та сторони мають намір розв`язувати спірні моменти шляхом переговорів, перші враження такі, що сторони лише висловили свої жорсткі позиції особисто один одному, уточнивши додаткові деталі та намітивши можливість продовження обговорення. Отже, на цьому етапі особливого прогресу в переговорах немає. Попри це, вранці у середу й гривня, й російський рубль зміцнюються, позитивно реагуючи на перші підсумки зустрічі.

Тим часом судити про реальні результати зустрічі ринки будуть за подальшими новинами та діями сторін. Зокрема, за новими заявами, рухом військових сил та техніки на кордонах, а також за ситуацією на Донбасі.

Втім, підтримкою позитиву ринків також є оптимізм на світових фінансових майданчиках, які повернулися до рівнів кінця листопада через зниження побоювань перед новим штамом «Омікрон». Це стосувалося й ринку ОВДП України: портфель нерезидентів 7 грудня несподівано зріс на 1,2 млрд гривень.

Ще один фактор, який стримує ослаблення гривні, — це майбутнє засідання НБУ та рішення щодо облікової ставки, яке намічено на 9 грудня. Зараз ринок закладає підвищення ставки на 0,25−0,5% через девальваційні очікування, що зберігаються. Ці очікування стримують активність.

Найближчим часом гривня залишиться волатильною у діапазоні 27,2−27,4 грн за долар, але засідання НБУ буде стримувати коливання", — упевнений Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що у нещодавно затвердженому Державному бюджеті на 2022 рік середньорічний курс гривні щодо долара встановлено на рівні 28,6−28,7 грн.

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