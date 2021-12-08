Попри загрозу російського вторгнення на територію України, будівництво складів боєприпасів для Міноборони повністю провалено, а суди поки що не поспішають повертати гроші державі. Про це йдеться у свіжому розслідуванні видання «Bihus.Info».

Журналісти побували на арсеналах, будівництво яких розпочалося у 2018 році, і встановили, що замість 136 запланованих бетонних сховищ там були зведені лише поодинокі коробки з іржавою арматурою, відсутньою гідроізоляцією тощо. Збудувати ці склади мали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж».

«Це коштувало країні мільярд (виплачених авансів), а ще — часу. Ми ж не можемо попросити Кремль «а давайте вторгнення трошки пізніше, бо тут склади недобудували», — йдеться в розслідуванні.

Перша черга будівництва мала бути реалізована до кінця 2021 року на арсеналах у Калинівці, Богданівці та Цвітосі. Однак будівельні роботи на них припинилися восени 2019 року. Це сталося одразу після розвалу корпорації «Укрбуд» та оголошення підозри її власнику М. Микитасю, оскільки обрані Міноборони підрядники — це якраз 2 компанії з орбіти «Укрбуду».

Згодом Міністерство оборони подало до суду на обох підрядників. Проте держава досі не повернула витрачені кошти. Щобільше — компанії з орбіти Микитася роблять усе, аби заблокувати будівництво складів новими виконавцями.

Водночас новий міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що склади будуть добудовані, але в які терміни та яким коштом — не ясно.

«Я гарантую, що ці склади ми зробимо, а винуватці, які вкрали гроші, підуть до тюрми», — сказав Резніков.

Нагадаємо, проблема з аварійними арсеналами вже неодноразово підіймалася у ЗМІ. Зокрема, у розслідуванні «Цензор.Нет» йшлося, що готовність першої черги арсеналів становить 10% у Калинівці та 11% в Богданівці, а підрядники, пов’язані з Микитасем, не можуть навіть відзвітувати про виконані роботи. Також експерти звертали увагу на те, що українські суди (зокрема, Господарський суд Києва) в минулому підігрували скандальним компаніям і ухвалювали рішення, які ставлять під загрозу безпеку мільйонів українців.

Наприклад, один із суддів заблокував виконання оборонного замовлення з будівництва арсеналів, а другий суддя заборонив Міноборони проводити тендери для вибору нових підрядників.

Третій суддя затвердив план санації «ПУБА», дозволивши не повертати аванс, а будувати склади ще 10 років.

Четвертий суддя визнав нові контракти військових недійсними та зупинив будівництво. Після такого рішення — подав у відставку.

Наразі судові процеси ще тривають. За свідченням ЗМІ, наступне засідання має відбутися 14 грудня — будуть розглядати апеляцію на рішення четвертого судді. І цікаво подивитись, як поводитиметься суд тепер, враховуючи великий суспільний резонанс щодо цієї теми — ухвалить справедливе рішення чи знову заблокує будівництво, створить колапс у системі оборонного замовлення та підірве обороноздатність держави, в той час як в країні вже не перший рік іде війна.

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