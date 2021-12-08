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Підвищення пенсій на початку 2022 року: кому піднімуть виплати до 3700 гривень

17:30 8 грудня 2021
інвалідність

З 1 січня 2022 року набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Передбачено, що підвищаться виплати з інвалідності «чорнобильцям» та пенсії в зв'язку із втратою годувальника.

Мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:

  • для І групи інвалідності — 6000 гривень;
  • для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;
  • для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;
  • для дітей із інвалідністю — 3700 гривень.

Пенсії з інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пенсії в зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховуються за особливою формулою. Замість суми зарплати (дохода) особи може використовуватися п'ятикратний розмір мінімальної зарплати по Україні.

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Крім того, встановлено, що розмір пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю першої групи не може бути нижчим за середню зарплату по Україні (для другої групи інвалідності мінімальна виплата встановлена на рівні 80% середньої зарплати, для третьої групи — 60%). Якщо виплата нижче, то нараховується доплата у потрібному розмірі.

Починаючи з 2022 року, пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю будуть проіндексовані. Індексація відбудеться 1 березня. Коефіцієнт перерахунку має встановити Кабмін, але очікується, що пенсії підвищаться не менше ніж на 10%.

Фото pixabay.com

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