Потрібна довідка: у ПФУ пояснили, як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на пільгових умовах

В Україні на пенсію можна вийти не лише у 60 років, є пільги для певних категорій пенсіонерів. Люди, які працювали на шкідливих роботах, професії яких, зокрема, віднесені до Списку № 2, можуть оформити пенсію за віком у 55 років. Про це пише «ПК».

Працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 2, за результатами атестації робочих місць пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років.

При цьому має бути не менше 30 років страхового стажу у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах. У жінок має бути страховий стаж не менше 25 років, з них не менше 10 років на шкідливих роботах.

Якщо людина, яка має «шкідливий» стаж, вийшла на пенсію за вислугою років, за умови дотримання вимог законодавства, маючи повний пільговий та страховий стаж, після досягнення певного віку, вона може претендувати на переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на пільгових умовах.

Якщо працівники не мають повного «шкідливого» стажу (чоловіки 12 років 6 місяців, жінки 10 років), але мають не менше половини (6 років 3 місяці та 5 років відповідно) та повний страховий стаж для призначення пенсії (30/25 років), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 страхового Закону (60 років):

- чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

- жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Щоб підтвердити стаж роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, потрібна трудова книжка з оформленими належним чином записами про посаду та період виконуваної роботи.

Часто в трудовій книжці відсутні відомості про роботу протягом повного робочого дня, не вказуються характер роботи, що виконується, немає розділу, підрозділу, пункту, найменування Списків або їхніх номерів, куди включається цей період роботи, додатково надається уточнююча довідка від підприємства.

Якщо підприємство ліквідовано та не має правонаступника, пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють у кожній області при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Крім того, пільговий стаж після 21.08.1992 р. зараховується за результатами атестації робочого місця.

Щоб підтвердити періоди роботи, які зараховуються до «шкідливого» стажу, можна звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця свого проживання з заявою та необхідними документами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як достроково вийти на пенсію через скорочення чисельності працівників на підприємстві.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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