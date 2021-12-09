«Тотальної фіскалізації» не вийде: названо недоліки законопроєкту про спрощену систему оподаткування

У поданому до парламенту законопроєкті № 6348 про спрощену систему оподаткування передбачено низку нововведень, які викликають досить неоднозначну реакцію як у підприємницькому, так і експертному середовищі.



Зокрема, очільник руху SaveФОП та Спілки захисту підприємництва (СЗП) Сергій Доротич вважає, що у проєкті Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування спрощеної системи оподаткування» більше негативних, ніж позитивних новацій, пише UBR .

Насамперед він наголосив на пропозиції скасувати обов'язкове використання фіскально-касового апарату для підприємців другої групи «спрощенців».

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Нині низка підприємців має право продавати продукти та господарські товари без касових апаратів. Якщо ж документ ухвалять, таке право пропонується обмежити, стверджує Доротич і додає, що за такою схемою можна буде продавати лише продукти власного виробництва, а для цього потрібно надати документи про походження товару. Інакше — фіскалізація та РРО.

Без кас хочуть дозволити обходитися таким групам фізосіб-підприємців (платникам єдиного податку):

першої групи;

другої групи;

четвертої групи.

Держава підрахувала, що додаткові витрати на фіскалізацію одного касового апарату становлять щонайменше 100 тис. грн., зазначив Сергій Доротич. «Це розрахунок Державної регуляторної служби, який вона провела ще у вересні-жовтні 2019 року», — наголосив він, і додав, що «якщо зараз якась бабуся на базарі продає шоколадок на 200 тис. грн, то надалі вони можуть стати дорожче на 30−40%.

«Збільшується податкове навантаження на незахищених, дрібних підприємців „першої групи“ спрощеної системи оподаткування», — констатував глава СЗП. За його словами, найдрібнішим піднімають податки, а великим — «третій групі» — пропонують знизити навантаження.

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Є й позитивні моменти, зокрема можливість використовувати книгу обліку доходів замість кас. Ще один — щоправда, спірний — момент, це легалізація товарних залишків.

Саме для того, щоб не займатися їхнім обліком, бізнес обирає «спрощенку», тому, наголосив Доротич, незрозуміло, для чого потрібна така новація.

У той же час старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський розповів, що на ринках великої побутової техніки або у сфері торгівлі товарами, що вживалися, присутні інтереси великих гравців — великих рітейлерів або асоціацій легкої промисловості, створених «замість міністерства легпрому СРСР».

«Вони лобіюють, щоб у нас тут не продавали б/к речі — вони думають, що тоді люди активніше купуватимуть нові вітчизняні», — пояснив він.

Якщо погодиться зараз розширити ризикову групу товарів, то в майбутньому туди може потрапити будь-хто. Отже, це шлях до «повзучої фіскалізації» всіх поголовно, констатував Володимир Дубровський, назвавши законопроект «дуже поганим і шкідливим» для значної частини підприємців.

За його словами, саме собою переведення торгівлі на «третю групу спрощенки» — це «обтяжливий» крок, тому що треба сплачувати 5% від обороту. «Для торгівлі це дуже великий податок, невигідно займатися торгівлею на третій групі», — наголосив старший економіст Case Ukraine.

За його даними, в оптовій торгівлі «вся націнка може становити 5%, а у роздрібній — 20−30%». Тому на третій групі бізнесмени-спрощенці, як правило, займаються наданням послуг або виробництвом.



Водночас, низка опитаних виданням експертів назвали зазначений проект закону безперспективним.

Наприклад, податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу (КЦПРБ) Олександра Томашевська оцінила документ як непрохідний. Основна причина — він скасовує використання РРО для «спрощенців» другої групи (продаж товарів та послуг переважно за готівку), що йде урозріз політиці загальної фіскалізації. Отже, якщо ініціативу ухвалять, держбюджет ризикує недорахуватися якогось обсягу податкових надходжень, чим нинішня влада жертвувати, мабуть, не готова.

Раніше у податковій службі пояснили, як ФОПу перейти на спрощену систему оподаткування.

Фото з Pixabay

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