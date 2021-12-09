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Частині студентів запропонували збільшити стипендії до 6500 гривень: кому може пощастити

10:35 9 грудня 2021
студенти

Студентам, які приїхали на навчання до українських університетів з окупованого Донбасу та Криму, пропонують підвищити стипендію до 6500 гривень.
Про це в інтерв'ю «Крим.Реалії» заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами чиновниці, останніми роками спостерігається невелике зниження кількості молодих людей, які приїжджають здобувати освіту з окупованих територій.

І це, за словами Верещук, змушує уряд вживати заходів, щоб дати молоді нормально вчитися та жити в Україні. Міністерка сподівається, що її ініціативу підтримають в уряді.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів переглянув умови отримання стипендій студентами, збільшивши квоту до 40−45%. Але точніший відсоток встановлюватиме кожен виш самостійно.

З 1 січня 2022 року уряд обіцяє підвищити стипендію українським студентам. Зокрема, для студентів вишів вона буде 2000 грн, а підвищена — 2550 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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