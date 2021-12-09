Перевірять усі доходи з 1995 року: міністр фінансів розповів, чим обернеться для українців податкова амністія

Податкова амністія, яка стартувала в Україні 1 вересня, триватиме до 1 вересня 2022 року. Після її проведення Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку купівлі фізичними особами об'єктів нерухомості чи дорогих речей без задекларованих доходів. Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко уточнив, що після завершення періоду податкової амністії буде запроваджено непрямі методи оподаткування.



За словами міністра, податкова відстежуватиме великі покупки, які роблять українці. При цьому якщо людина не має задекларованих доходів, амністію людина не проходила, податкова повинна донарахувати їй суму несплачених податків.

Податки нараховуватимуться не на всю суму покупки, а на різницю між задекларованими доходами та вартістю покупки.

Механізм непрямого оподаткування працюватиме автоматично. У разі купівлі нерухомості — у момент реєстрації угоди про купівлю-продаж об'єкта нерухомості інформація з'являється у податковій, де її перевіряють.

За словами Марченка, наявність доходів та податків перевірятиметься автоматично з 1995 року. Підсумовуватимуть усі доходи, сплачені податки, а потім зіставлятимуть суму доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та її вартістю. Якщо під час амністії людина задекларувала ще доходи, це також підсумовується.

За словами міністра фінансів, українці добровільно задекларували вже понад 250 млн гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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