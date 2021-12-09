В Україні скасували «космічні» ціни на газ для 350 тисяч домогосподарств: яким буде новий тариф

Споживачі, які отримують газ від компанії «Нафтогаз України» як від «постачальника останньої надії», отримуватимуть паливо за ціною базового тарифу «Нафтогазу» 7,96 гривні за кубометр.

Про це 9 грудня повідомили у Національній комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За інформацією Комісії, постачальник «останньої надії» забезпечує природним газом понад 347 тисяч побутових споживачів з різних регіонів України.

У зв'язку зі стрімким підвищенням цін на природний газ та за інформацією, розміщеною на сайті «Нафтогазу», станом на 8 грудня 2021 року ціна реалізації природного газу постачальником «останньої надії» становить 46,22 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, у грудні тарифи на газ у деяких постачальників зросли майже до 40 гривень за кубометр.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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