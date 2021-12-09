Потрібно встигнути подати заявку до 29 грудня: Шмигаль розповів, як отримати тисячу за вакцинацію до кінця року

Кабмін затвердив порядок надання тисячі гривень для громадян, які вакцинувалися, — програма стартує з 19 грудня.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, імунізовані українці мають встигнути подати заявку через «Дію» з 19 до 29 грудня 2021 року.

«На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через програму „Дія“. Українці матимуть змогу оформити віртуальні карти, розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки „єПідтримка“ безкоштовно та без плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на певний перелік послуг», — повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що згенерований у додатку «Дія» бонус буде дійсним лише чотири місяці — після цього терміну скористатися грошима не вдасться.

Громадяни зможуть розрахуватись «тисячами за вакцинацію» з певними підприємствами. Їх можна буде витратити, наприклад, на залізничні квитки, абонементи до спортзалів, квитки до музеїв та театрів, книг. Переказати гроші на іншу картку та використовувати на оплату інших послуг буде неможливо.

Фото з Pixabay

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