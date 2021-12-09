Податкова знижка: як отримати та чому треба встигнути до 31 грудня

Українці, які офіційно працевлаштовані та із зарплати яких виплачується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), у 2021 році мають право на податкову знижку за 2020 рік.

Заступник начальника Головного управління ДПС у Чернігівській області Руслан Погрібний нагадав, що термін подання заявки на податкову знижку спливає.

«Якщо платник податків до кінця податкового 2021 року не скористається правом на нарахування податкової знижки за результатами 2020 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься», — зазначив він.

Для отримання відповідної знижки громадянин до кінця поточного року має подати річну податкову декларацію (разом із відповідними документами) до контролюючого органу за місцем реєстрації громадянина.

Сума, яка має бути повернена платнику податків, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку протягом 60 календарних днів після подання податкової декларації.

Податкова знижка для фізичних осіб — це документально підтверджена сума витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами звітного року у вигляді зарплати.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявляв про розробку проекту закону, згідно з яким з українців, які роблять великі покупки, зможуть стягувати додатковий податок, якщо їхні офіційні доходи не відповідають таким видаткам. Податок можуть стягнути з різниці.

Фото з Pixabay

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