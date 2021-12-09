Тисяча за вакцинацію: у Мінцифри пояснили, хто може подати заявку та як отримати виплати
У четвер, 9 грудня, уряд затвердив постанову, що стосується виплати громадянам, які вакцинувалися, по тисячі гривень.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як потрібно подавати заявку — на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня лише у додатку «Дія».
Подати заявку зможе громадянин України віком понад 18 років, який отримав у застосунку (!) «Дія» сертифікат про повну вакцинацію.
Що потрібно зробити:
- Оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Щодня до проекту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде онлайн та офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.
- Завантажити програму «Дія» та авторизуватися.
- Переконайтеся, що у вас є «зелений» сертифікат у додатку — сертифікат з порталу «Дія» або паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у програмі «Дія» зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.
- Зайти до розділу «Послуги» та вибрати «єПідтримка».
- Вибрати для виплати картку «єПідтримка» та чекати надходження грошей.
«Пілот проекту „єПідтримка“ стартує з 13 числа. Витратити тисячу можна на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Це театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та квитки на внутрішні рейси», — додав Михайло Федоров.
Раніше заступниця міністра економіки Ірина Новікова пояснювала, що цей бонус буде дійсним лише чотири місяці — після цього терміну скористатися грошима не вдасться.
Фото з Pixabay354
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