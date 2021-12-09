27.04 / 27.23 30.48 / 30.84
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тисяча за вакцинацію: у Мінцифри пояснили, хто може подати заявку та як отримати виплати

15:51 9 грудня 2021
Телефон

У четвер, 9 грудня, уряд затвердив постанову, що стосується виплати громадянам, які вакцинувалися, по тисячі гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як потрібно подавати заявку — на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня лише у додатку «Дія».

Подати заявку зможе громадянин України віком понад 18 років, який отримав у застосунку (!) «Дія» сертифікат про повну вакцинацію.

Що потрібно зробити:

  • Оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Щодня до проекту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде онлайн та офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.
  • Завантажити програму «Дія» та авторизуватися.
  • Переконайтеся, що у вас є «зелений» сертифікат у додатку — сертифікат з порталу «Дія» або паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у програмі «Дія» зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.
  • Зайти до розділу «Послуги» та вибрати «єПідтримка».
  • Вибрати для виплати картку «єПідтримка» та чекати надходження грошей.

«Пілот проекту „єПідтримка“ стартує з 13 числа. Витратити тисячу можна на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Це театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та квитки на внутрішні рейси», — додав Михайло Федоров.

Раніше заступниця міністра економіки Ірина Новікова пояснювала, що цей бонус буде дійсним лише чотири місяці — після цього терміну скористатися грошима не вдасться.

Фото з Pixabay

354

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Тарас Позняков

Під тоннами будівельного сміття: виявлено тіло зниклого п'ять років тому водія BlaBlaCar Тараса Познякова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.