Тисяча за вакцинацію: у Мінцифри пояснили, хто може подати заявку та як отримати виплати

У четвер, 9 грудня, уряд затвердив постанову, що стосується виплати громадянам, які вакцинувалися, по тисячі гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як потрібно подавати заявку — на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня лише у додатку «Дія».

Подати заявку зможе громадянин України віком понад 18 років, який отримав у застосунку (!) «Дія» сертифікат про повну вакцинацію.

Що потрібно зробити:

Оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Щодня до проекту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде онлайн та офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажити програму «Дія» та авторизуватися.

Переконайтеся, що у вас є «зелений» сертифікат у додатку — сертифікат з порталу «Дія» або паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у програмі «Дія» зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Зайти до розділу «Послуги» та вибрати «єПідтримка».

Вибрати для виплати картку «єПідтримка» та чекати надходження грошей.

«Пілот проекту „єПідтримка“ стартує з 13 числа. Витратити тисячу можна на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Це театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та квитки на внутрішні рейси», — додав Михайло Федоров.

Раніше заступниця міністра економіки Ірина Новікова пояснювала, що цей бонус буде дійсним лише чотири місяці — після цього терміну скористатися грошима не вдасться.

Фото з Pixabay

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