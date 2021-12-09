27.02 / 27.22 30.47 / 30.83
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Підвищення пенсій у разі втрати годувальника: кому виплатять 70% грошового забезпечення

21:10 9 грудня 2021
гроші

В Україні збираються підвищити пенсії в зв'язку із втратою годувальника членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Як повідомили в Мінсоцполітики, проект закону про те, щоб збільшити виплати за втрату годувальника, вже схвалений Кабміном. Тепер слово за Верховною Радою.

Нові правила будуть поширюватися на сім'ї військовослужбовців та добровольців, які загинули або померли при захисті Батьківщини внаслідок поранення, контузії або каліцтва.

Право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника надається батькові, матері, дружині/чоловіку, непрацездатним членам сім'ї та становить 70% грошового забезпечення військовослужбовця. Якщо ж на виплату претендують двоє та більше непрацездатних (без урахування батька, матері, дружини/чоловіка), то пенсія становитиме 50% грошового забезпечення .

За таким же принципом виплачувати пенсію планують сім'ям загиблих при ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, при виконанні обов'язків на військовій службі, внаслідок захворювання через перебування на фронті, у партизанських загонах та з'єднаннях та підпільних організаціях та групах, або внаслідок участі у бойових діях у мирний час.

Нагадаємо, раніше з'явилося роз'яснення, як українцям перейти з пенсії за віком на пенсію в зв'язку із втратою годувальника.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Куранти»

Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Годинник»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.