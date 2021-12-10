Мінімалка для чорнобильців, пенсії вченим, журналістам та за віком: хто отримає додаткові виплати у 2022 році

У 2022 році буде переглянуто пенсії чорнобильцям з інвалідністю, а також перераховано виплати тим пенсіонерам, які раніше не підпадали під індексацію.

З 1 січня нова редакція закону про статус та соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачає, що мінімальна пенсія для чорнобильців з інвалідністю становитиме:

для І групи інвалідності — 6000 гривень;

для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;

для дітей із інвалідністю — 3700 гривень.

Наступний перерахунок пенсій заплановано з 1 березня. Індексація поширюється не тільки на чорнобильців з інвалідністю. Пенсії буде підвищено всім категоріям пенсіонерів. У Мінсоцполітики обіцяють, що під перерахунок підпадуть навіть ті категорії, яких індексація раніше не стосувалася, а саме державні службовці, науковці, журналісти, військові.

Коефіцієнт перерахунку пенсій поки що не оголошувався, але планується, що виплати підвищаться не менше ніж на 10%.

Протягом 2022 року жінкам 1962 р.н., що виходять на пенсію, встановлено підвищувальний коефіцієнт 9%. Десятирічний перехідний період до нового пенсійного віку практично закінчився, і у 2021-му коефіцієнт за більш пізнішій вихід на пенсію був на максимальному рівні — 25%.

Нагадаємо, у 2022 році заплановано 12 етапів перегляду та підвищення пенсій.

Фото pixabay.com

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