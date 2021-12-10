Мінімалка для чорнобильців, пенсії вченим, журналістам та за віком: хто отримає додаткові виплати у 2022 році
У 2022 році буде переглянуто пенсії чорнобильцям з інвалідністю, а також перераховано виплати тим пенсіонерам, які раніше не підпадали під індексацію.
З 1 січня нова редакція закону про статус та соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачає, що мінімальна пенсія для чорнобильців з інвалідністю становитиме:
- для І групи інвалідності — 6000 гривень;
- для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;
- для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;
- для дітей із інвалідністю — 3700 гривень.
Наступний перерахунок пенсій заплановано з 1 березня. Індексація поширюється не тільки на чорнобильців з інвалідністю. Пенсії буде підвищено всім категоріям пенсіонерів. У Мінсоцполітики обіцяють, що під перерахунок підпадуть навіть ті категорії, яких індексація раніше не стосувалася, а саме державні службовці, науковці, журналісти, військові.
Коефіцієнт перерахунку пенсій поки що не оголошувався, але планується, що виплати підвищаться не менше ніж на 10%.
Протягом 2022 року жінкам 1962 р.н., що виходять на пенсію, встановлено підвищувальний коефіцієнт 9%. Десятирічний перехідний період до нового пенсійного віку практично закінчився, і у 2021-му коефіцієнт за більш пізнішій вихід на пенсію був на максимальному рівні — 25%.
Нагадаємо, у 2022 році заплановано 12 етапів перегляду та підвищення пенсій.
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