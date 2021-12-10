Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підготувала проекти рішень щодо нових тарифів для облгазів на розподіл «блакитного» палива — з 1 січня за доставку доведеться платити більше. Особливо тим домогосподарствам, які витрачають багато газу.

Як пише «Обозреватель», регулятор запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників. Якщо, наприклад, наразі клієнти «Закарпатгазу» за кожен куб сплачують 2,136, то з 1 січня ціна може становити вже 2,388 грн. Якщо сім'я щомісяця платить за 70 кубів газу і споживання не змінилося, то за тарифом, який поки що діє, потрібно було заплатити 149,5 грн, а за новими — 167,1 грн.

Наприклад, тариф «Чернівцігазу» пропонують підвищити з 2,136 до 2,568 гривні, «Харківміськгазу» — з 0,42 до 0,516 гривні, а для «Хмельницькгазу» — знизити з 1,992 до 1,848 гривні.

Читайте також: В Україні скасували «космічні» ціни на газ для 350 тисяч домогосподарств: яким буде новий тариф

За словами членкині НКРЕКП Ольги Бабій, цифри, які раніше показували компанії, є лише попередніми розрахунками: «Вони беруть планований обсяг розподілу та всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати діляють на обсяг та розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення». За її словами, такого значного зростання цін, як того хотіли облгази, не буде.

Щодо тарифів на газ, то для основної частини населення вони зафіксовані до травня 2022 року. Проте навряд чи варто очікувати, що ціни залишаться на колишньому рівні. Так, за словами інвестбанкіра Павла Присяжнюка, вартість тисячі кубометрів може становити близько 600 доларів, тоді як ще у травні за такий обсяг потрібно було заплатити лише 333 долари.

Нагадаємо, що у консенсус-прогнозі Міністерства економіки зазначалося, що вартість газу у 2022 році може збільшитися на 20%.

Фото з Pixabay.

5

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter