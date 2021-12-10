Податок на землю з нового року зросте у 10−20 разів: кого це торкнеться

Широкий резонанс у суспільстві викликало ухвалення парламентом скандального законопроєкту № 5600 про збільшення податкових надходжень до бюджету. Цей документ містить безліч норм, що змінюють оподаткування не лише великих компаній, а й пересічних громадян. Так, вже з наступного року усі українці, які володіють земельними паями, мають сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. гривень на рік за кожен гектар. Податки доведеться платити також за город площею від 50 соток, навіть якщо людина вирощує на ньому продукцію виключно для власного споживання та не продає її на ринку. Крім того, якщо раніше від сплати податку на доходи фізичних осіб звільнялися власники ділянок менше ніж 2 га, то тепер розмір ділянки не важливий, а на пільги можуть розраховувати особи з доходом менше ніж 12 мінімальних зарплат, тобто з 2022 року — 78 тисяч гривень. Цікаво, що ці податки не стосуватимуться великих агрохолдингів, оскільки вони переважно не є власниками землі. Нові податки поширюються виключно на невеликих фермерів та селян, які мають землю. Про можливі наслідки нового закону «ФАКТАМ» розповів керівник державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», експерт у земельних питаннях Ярослав Ярославський.

— Кого саме торкнеться запровадження нових податків і чи дійсно платниками стануть навіть власники присадибних ділянок?

— З ухваленням резонансного закону № 5600 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень з'являється таке поняття, як «мінімальне податкове зобов’язання» (МПЗ). Закон передбачає, що всі власники сільськогосподарських земельних ділянок, що розташовані за межами населених пунктів, з 1 січня 2022 року мають сплачувати не менше ніж мінімальну суму податку — близько 1500 грн з гектара. Розмір мінімального податкового зобов’язання розраховується за відсотками від нормативної грошової оцінки, які варіюються за роками: у 2022 році — 4%, у 2023-му — 5%.

Загалом для громадян, які мають паї та не здаватимуть їх в оренду, це означає збільшення земельного податку у 10−20 разів. Втім, є й ті, кого мінімальне податкове зобов’язання обійде. МПЗ не визначається для земельних ділянок, які станом на 1 січня 2022 року перебували на території дачних та садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні строки.

А щодо присадибних ділянок, то якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту, зокрема у місті, та її розмір становить 50 соток (0,5 гектара), то власник також зобов’язується сплатити податок, проте у фіксованому розмірі.

— Як нові податки позначаться на діяльності фермерів?

— Що стосується фермерів, то цей закон «зачепить» їх двічі. Окрім мінімального податкового зобов’язання, їх чекає оподаткування з продажу врожаю. Розмір податку не буде залежати від розміру ділянки, але буде залежати від обсягу отриманого доходу. Тому при продажу продукції на суму від 12 мінімальних зарплат на рік (72 тис. грн) потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. І тут є певні ризики. Для категорії дрібних фермерів, які самостійно обробляють землю та віддають продукцію на продаж, сума податку може стати непідсильною та призвести до збиткової діяльності.

— Чи не призведе запровадження нових податків до подорожчання сільгосппродукції та харчових продуктів?

— Є багато факторів, які впливають на формування ціни сільськогосподарського виробництва. Від затрат на оплату праці до вартості посадкового матеріалу, добрив тощо. Тож, якщо враховувати усі чинники комплексно, то є велика ймовірність загострення зростання цін.

На сьогодні праця селян недооцінена та підвищення ціни на сільськогосподарську продукцію буде на краще. Звичайно, якщо на цьому не будуть спекулювати посередники, — підсумував Ярослав Ярославський.

Варто нагадати, що, на думку президента Української спілки промисловців та підприємців Анатолія Кінаха, запровадження механізму мінімального податкового зобов’язання для сільгоспвиробників спрямовано не стільки на наповнення бюджету, скільки на перерозподіл ринку та його монополізацію. Він вважає, що нові правила гри несприятливі для аграріїв та спровокують подорожчання сільськогосподарської продукції.

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