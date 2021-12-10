В Україні посилюють вимоги до стажу: хто не зможе вийти на пенсію у січні

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з 2022 року посилюються вимоги до виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, вік та право на такий вид пенсії визначається залежно від отриманого страхового стажу.

Так, щоб наступного року вийти на пенсію у 60 років, майбутній пенсіонер повинен мати страховий стаж не менше ніж 29 років. Цього року цей показник становить 28 років.

Читайте також: Підвищення пенсій у 2022 році: скільки отримають українці віком від 70 років

Для виходу на пенсію за віком у 63 роки стаж має бути від 19 до 29 років, а у 65 років — від 15 до 19 років.

Розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера не тільки залежно від страхового стажу, а й розміру його зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Якщо людина сиділа на «мінімалці», то й пенсійні виплати, навіть за наявності необхідного стажу, будуть невеликими.

Якщо для виходу на пенсію за віком не вистачає трудового стажу, то отримати його можна, продовживши роботу, доки стажу не буде достатньо, «докупити» відсутні роки стажу або отримувати соціальну пенсію — з 1 грудня 2021 року базова виплата становить 1 934 гривень, що дорівнює прожитковому мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Читайте також: Скільки коштує стаж для виходу на пенсію: названо формулу розрахунку місяців і років, яких бракує.

До страхового стажу можуть, наприклад, додати роки, коли працездатний громадянин доглядав за людиною з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку. Щоправда, лише у тому випадку, якщо працездатна людина під час догляду не працювала та отримувала компенсацію від держави.

Також до страхового стажу включатимуть очне навчання у вузах, щоправда, якщо це було до 1 січня 2004 року.

Фото з Pixabay

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter