Тисяча для вакцинованих: у яких банках можна відкрити картку для отримання виплат

Виплати по тисячі гривень, що вирішили виплачувати українцям, які завершили вакцинацію проти ковіда, на першому етапі (програма стартує з 19 грудня) можна буде отримати через додаток «Дія», оформивши картку в одному з банків-партнерів програми «е-Підтримка».

У Міністерстві економіки заявили, що подати заявку зможе громадянин України віком від 18 років, який отримав у додатку «Дія» сертифікат про повну вакцинацію.

На даний момент у програмі беруть участь шість банків: Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк». Поступово до них приєднаються й інші фінансові установи.

Щоправда, на порталі на даний момент вказано лише чотири банки.

За словами віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, 9 грудня перші банки почали випускати віртуальні карти для проекту — всього відкрито 302 310 карток:

Monobank — 255 039;

«А-Банк» — 25 611;

«Альфа-банк» — 21 660.

Інші банки проходять процес підключення. Українців запросили з 13 грудня взяти участь у бета-тестуванні сервісу.

До речі, у соцмережах вже з'явилися фото, як виглядає картка Monobank.

Важливо знати, що використовувати вже існуючі картки цих банків для отримання «вакцинаційної» тисяч гривень не можна.

Також слід пам'ятати, що скористатися цими коштами можна буде лише протягом чотирьох місяців. Їх можна витрачати як онлайн, так і офлайн — банки розпізнаватимуть категорію при оплаті. Гроші не можна буде перевести у готівку або витратити на інші послуги або товари, крім певних.

Ці кошти можна буде витратити на, зокрема, купівлю книжок, квитків у театри, кіно, на поїздки, щоб мандрувати країною, а також придбання абонементів у фітнес-центри чи спортзали.

Раніше у Мінцифрі розповіли алгоритм отримання тисячі за вакцинацію у додатку «Дія», а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що для тих, хто не має смартфона та «Дії», розроблено альтернативний бонус — механізм обіцяють ввести в дію у третьому кварталі 2022 року.

Фото з Pixabay

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