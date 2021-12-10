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В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

14:40 10 грудня 2021
бізнес

В Україні, окрім посилених перевірок бізнесу, планують переглянути правила для фізосіб-підприємців на єдиному податку. Автори законопроекту пояснюють, що всіх, чия діяльність вважається високоприбутковою, змусять сплатити більше податків. Документ розглядається комітетами Ради, після чого буде винесений до сесійної зали парламенту.

Також ФОПів хочуть змусити щодня відображати доходи та витрати у паперовій формі та онлайн в електронному кабінеті платника.

Відповідно до проекту закону у першій групі можуть залишитися ФОПи, які заробляють на рік до 1,08 млн гривень і працюють у таких сферах:

  • роздрібний продаж товарів;
  • виготовлення та ремонт одягу, взуття, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів;
  • ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку;
  • манікюр, педикюр, перукарські послуги;
  • прибирання приміщень;
  • няні, репетиторські послуги;
  • дресирування тварин, догляд за тваринами;
  • фотографи;
  • соціальна допомога.

Друга група ФОП не зможе займатися виробництвом. Дозволять працювати у сфері побутових послуг, продажу товарів, але торгівля буде обмежена роздрібною. Також на другу групу можуть перейти ті, хто займається народними мистецькими промислами (крім серійного виготовлення).

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Третя група ФОП може збільшити ліміт річного доходу. Якщо зараз бути у третій групі та платити єдиний податок дозволяється ФОПам з річним доходом 7,5 млн гривень, то після ухвалення закону підприємці з більш ніж десятьма найманими працівниками можуть залишатися в третій групі, доки річний дохід не перевищить 19,5 млн гривень .

Ще одне нововведення стосується податків для третьої групи ФОП. Місцева влада може з власної ініціативи трохи знизити податки малому бізнесу. Якщо зараз підприємці платять 5% від доходу (3% для платників ПДВ), то в окремих регіонах дозволяється знизити ставку вдвічі — до 2,5% (1,5% для платників ПДВ).

Нагадаємо, з 1 грудня було переглянуто розмір єдиного соціального внеску для ФОП у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати.

Фото pixabay.com

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