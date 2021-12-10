Українцям дозволили отримувати готівку у банках за електронним паспортом

З п'ятниці, 10 грудня, набула чинності постанова НБУ «Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», якою, зокрема, дозволено отримувати готівку в банках за е-паспортами.

«На виконання вимог Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус“ передбачена можливість використання е-паспорта при видачі готівки за видатковим касовим ордером окремим фізичним особам», — повідомили в НБУ.

Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк вже втретє протягом року підняв облікову ставку — наразі вже до 9 відсотків.

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Фото з Pixabay

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