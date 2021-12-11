Тарифи зростуть нерівномірно: як із 1 січня зміняться ціни на доставку газу в регіонах

З 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може подорожчати в середньому на 4,1%. Такі розрахунки містяться у проектах рішень Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Відповідно до них тарифи зростуть як мінімум у 25 постачальників, у т.ч. «Закарпатгаз» з 1 січня тариф збільшать до 2,388 гривень (замість 2,136 гривень за кубометр), «Чернівцігаз» — з 2,136 до 2,568 гривні, «Харківміськгаз» — з 0,42 до 0,516 гривні, а для «Хмельницькгазу» тариф на розподіл хочуть знизити з 1,992 до 1,848 гривні.

Тим часом споживачі, які є клієнтами компанії «Нафтогаз України» як «постачальника останньої надії», отримуватимуть паливо за ціною базового тарифу «Нафтогазу» 7,96 гривень за кубометр.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter