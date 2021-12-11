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Гроші

Скільки потрібно заборгувати за комуналку, щоб позбутися квартири: названо «критичну» суму

10:56 11 грудня 2021
Комунальні послуги

В Україні, де постійно зростають тарифи на комунальні послуги, далеко не всі мають можливість вчасно і в повному обсязі оплачувати за них.

Так, у 2021 році сума боргу населення за комунальні послуги зросла настільки, що якщо її розбити на всі українські родини вийде по 4 000 грн на кожного. В уряді вирішили діяти, і відтепер надавачі послуг можуть карати, тих, хто не сплачує їх вчасно.

Вони можуть нараховувати пеню на борг вже з наступного дня після протермінування оплати. Також надавач послуг має право звернутися до суду за спрощеною системою. Тобто споживач до суду йти не повинен, йому рішення прийде за його адресою. Оскаржити його практично нереально. Доведеться сплатити борг, а разом з ним ще й пеню або штраф.
І третє, найсерйозніше покарання — конфіскація житла. Якщо розмір боргу вище 120 000 грн, держава автоматично виселяє боржника із помешкання, і виставляє житло на продаж.

Раніше адвокат кандидат юридичних наук Денис Головін в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів, які штрафні санкції можуть нараховувати комунальники споживачам за наявні борги за ЖКП, наскільки вони законні під час карантину та локдауну.

Також зазначимо, що для багатьох громадян України, що мають несплачені штрафи або борги по кредитах, став неприємним сюрпризом арешт грошей на банківських рахунках. Річ у тім, що 6 липня набув чинності наказ Мін'юсту, згідно з яким банки можуть автоматично заарештовувати, а потім і списувати кошти з рахунків українців, які мають борги.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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