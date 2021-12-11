Українці платитимуть за газ уп'ятеро менше: кого це стосується

Національна комісія, що регулює галузі енергетики та комунальних послуг затвердила «особливий» тариф про споживачів, що опинилися під опікою «Нафтогазу» як постачальника останньої надії.

Згідно з рішенням регулятора від 9 грудня, домогосподарства, що залишилися без постачальника і тому отримують енергоресурс від «Нафтогазу», мають сплачувати за блакитне паливо по 7,96 гривень за 1 куб метр, пише GSMinfo.

Хоча раніше, після закінчення строку домовленості із державною владою «Нафтогаз» автоматично перевів клієнтів постачальника останньої надії на «плаваючу» ціну, яка змінювалася щодня. Тому протягом першого тижня грудня вартість газу для таких домогосподарств коливалася між 43 та 47 гривнями за кубічний метр.

Важливо, що ставка 7,96 гривень за кубометр газу буде для них актуальною принаймні до закінчення поточного опалювального сезону.

Також з 1 січня 2022 року в Україні може подорожчати розподіл газу.

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