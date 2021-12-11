З газом все складно: у Кабміні відповіли на запитання, чи підвищать тарифи

В Україні, де нещодавно було підвищено деякі соціальні виплати, не планують найближчим часом підвищувати тарифи. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє Перший діловий телеканал.

Вона визнала, що зараз тема підвищення тарифів в Україні є досить болючою для суспільства і наголосила на складності ситуації на світовому ринку газу, підтвердженням чого є значне зростання ціни на «блакитне паливо» в країнах Євросоюзу.

«Це пов’язано як з негативним впливом коронакризи на діяльність газотрейдерів, так і з агресивною економічною політикою Російської Федерації у сфері газопостачання, її прагненням якнайшвидше запустити „Північний потік-2“. Однак, в Україні поки що не йдеться про перегляд тарифів, в тому числі й на розподіл газу», — сказала Свириденко.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялося, що з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може подорожчати в середньому на 4,1%. Такі розрахунки містяться у проектах рішень Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

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