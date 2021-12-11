Отримання невиплаченої пенсії померлого пенсіонера: куди звертатися у разі відмови з боку ПФУ та місцевої влади

У разі смерті пенсіонера його недоотриману пенсію можуть отримати лише родичі, які на момент його смерті проживали разом з ним. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду, міськради, сільської чи селищної ради з заявою.

Заяву можна подати особисто, через законного представника, надіслати документи поштою рекомендованим листом або зробити це в режимі онлайн.

Разом з заявою, в якій вказати період, за який недовиплачено пенсію померлому, подаються такі документи:

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія свідоцтва про смерть пенсіонера;

- пенсійне посвідчення померлого;

- документ, що підтверджує родинний зв'язок з померлим (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

- довіреність, якщо заява подається через представника.

Виплата недоотриманої пенсії провадиться за місяць смерті включно.



Родичам померлого пенсіонера можуть відмовити у виплаті недоотриманої пенсії, якщо:

- було представлено неповний пакет необхідних документів,

- у документах містяться неправдиві дані.

Відмову у виплаті недоотриманої пенсії померлого пенсіонера можна оскаржити через суд.

Якщо у пенсіонера не було членів сім'ї або вони не звернулися до органів Пенсійного фонду у встановлений термін, недоотримана пенсія після смерті буде внесена до складу спадщини померлого. Тоді її можна отримати, оформивши право на спадщину у нотаріуса.

Нагадаємо, розмір допомоги на поховання померлого пенсіонера дорівнює двомісячній пенсії, яку він отримує на момент смерті.

Як повідомляли «ФАКТИ», у 2022 році деяким категоріям пенсіонерів додадуть до виплати 300 гривень.

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