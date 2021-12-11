Виплати підвищать: стало відомо, яким буде розмір тарифу на медичну допомогу при пологах у 2022 році

У рамках Програми медичних гарантій у 2022 році тариф на медичну допомогу при пологах становитиме 15 101 грн. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Тариф на пологи у програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дорогого медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги», — написав Ляшко.

Цього року тариф на допомогу при пологах було передбачено у розмірі 10 382 грн.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2022 рік заклали підвищення зарплат медичним працівникам. Мінімальну зарплатню лікаря хочуть встановити на рівні 20 тис. гривень. Середньому медперсоналу платитимуть не менше 13,5 тис. гривень.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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