Пенсії частини українців підвищать: у Кабміні схвалили важливий документ

У зв'язку з тим, що чергове збільшення пенсій в Україні стосуватиметься не всіх, Кабмін вирішив підняти пенсії сім'ям військових, які загинули, захищаючи батьківщину. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики України.

«Для забезпечення виконання доручення Президента України Володимира Зеленського Уряд схвалив проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ щодо пенсій в разі втрати годувальника“. Проектом Закону пропонується комплексно вирішити існуючі неузгодженості в пенсійному забезпеченні членів сімей загиблих/померлих військовослужбовців та добровольців, зокрема, підвищити пенсію в разі втрати годувальника батьку, матері, дружині/чоловіку, одному непрацездатному члену сім’ї та виплачувати її кожному у розмірі по 70% грошового забезпечення годувальника», — повідомили у міністерстві.

Так, якщо пенсію отримує двоє і більше непрацездатних членів сім’ї (без урахування батька, матері, дружини/чоловіка), вона призначається кожному у розмірі по 50% грошового забезпечення годувальника.

«Такі підходи до визначення розмірів пенсійних виплат пропонується застосовувати до непрацездатних членів сім’ї всіх військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час», — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше «ФАКТИ» писали, як українцям перейти з пенсії за віком на пенсію через втрату годувальника.

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