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В Україні створюють «податковий спецпідрозділ» для перевірки доходів та майна «заможних» фізосіб: що про це відомо

14:31 12 грудня 2021
чоловіки

В Україні в рамках закону про детінізацію доходів проводиться не лише податкова амністія, після якої будуть запроваджені непрямі методи оподаткування, влада також має намір створити спеціальний підрозділ у Податковій службі.

Співробітники цього підрозділу займатимуться перевірками доходів та майна заможних українців, передає UBR.

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Наразі у ДПС вже є відділ, який займається податковою амністією, а «податковий спецпідрозділ» планувалося створити до 1 грудня цього року. Але поки що депутати не проголосували за відповідний закон.

Як повідомляли «ФАКТИ», Нацбанк України звинуватив українські банки у тому, що ті зривають податкову амністію, відмовляючи людям у відкритті рахунків та внесенні на них готівки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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