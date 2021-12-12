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Середня зарплата зросте: у Мінекономіки спрогнозували, скільки отримуватимуть українці у 2022 році

15:37 12 грудня 2021
Середня зарплата

В Україні у 2022 році середня заробітна плата може досягти 15 тисяч 778 гривень, що еквівалентно майже 600 доларам. Про це йдеться уконсенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Також зазначається, що у 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тисяч 425 гривень (657 доларів), а у 2024 році має досягти 19 тисяч 258 гривень (726 доларів).

Як писали «ФАКТИ», в умовах солідарної системи пенсійного забезпечення, яка зараз існує в Україні, ключовими факторами для визначення розміру пенсії є придбаний страховий стаж та заробітна плата.

Розмір зарплати, з якої сплачуються страхові внески, впливає на розмір пенсії. Отримання українцями зарплати в конвертах у майбутньому позбавляє людину можливості отримувати належну йому пенсію.

Фото с Pixabay

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