Зростання тарифів на газ та тепло у 2022 році: у Кабміні озвучили цифри

У Кабінеті міністрів оприлюднили прогноз, як підвищаться тарифи на комунальні послуги у 2022 році. Тарифи на гарячу воду та опалення заморожені до кінця опалювального сезону, але Україна не може залишитися поза впливом світових цін на газ.

Кабмін очікує, що у 2022 році тариф на опалення підвищиться на 6%, на воду — на 11%, на газ — на 13%. Вартість електроенергії для споживачів залишиться на поточному рівні. Допустимий коридор становить ±3%. «Буде вжито заходів, щоб зберегти зростання тарифів у мінімальній динаміці», — кажуть в уряді.

У Мінекономіки визнають, що раніше справді було оприлюднено консенсус-прогноз від експертних та фінансових установ про зростання тарифів на комунальні послуги, і там вказано зовсім інші очікування. Відповідно до консенсус-прогнозу, тарифи на газ у 2022 році зростуть на 20%, на гарячу воду та опалення — на 16%, на електроенергію — на 17,5%. У Мінекономіки кажуть, що цей прогноз може і не здійснитися, якщо на рівні Кабміну буде прийнято програми зі стримування зростання цін.

Також економісти впевнені, що ціни на газ на європейських ринках після стрімкого зростання поступово стабілізуються. Пікові ціни на природний газ у Європі були у жовтні (1252 долари за тисячу кубометрів за станом 5 жовтня), а зараз котирування пішли на спад.

Нагадаємо, у прогнозах Нацбанку йшлося про зростання цін на електроенергію у 2022 році на 20−25%.

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