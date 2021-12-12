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Підвищення пенсій: названо суму «білої» зарплати для виплат понад 19 тисяч

20:28 12 грудня 2021
пенсія

Разом із мінімальною пенсією з 1 грудня підвищено та максимальний розмір пенсійних виплат. Наразі він становить 19340 гривень і залишиться таким до липня 2022 року, після чого підвищиться до 20270 гривень. Максимальну пенсію встановлено на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних.

На максимальну пенсію можуть розраховувати ті, хто має повний страховий стаж, а також мав високу «білу» зарплату. Відповідно до формули, за якою розраховується пенсія, у максимальному виграші ті пенсіонери, які відраховували до Пенсійного фонду внески із зарплати, у сім і більше разів вищої за середню по країні.

У 2021 році, за останніми даними, середньою вважається зарплата 13 095 гривень (встановлена у листопаді ПФУ спеціально для розрахунку пенсії). Отже, для отримання максимальної пенсії офіційна зарплата має бути вищою за 91 тис. гривень.

Встановлений максимум пенсій у розмірі 19340 грн не стосується суддів — формально вони одержують не пенсію, а довічне утримання. Крім того, верхня планка стосується лише базового розміру пенсії та не враховує всілякі доплати, наприклад, за науковий ступінь.

Читайте також: Підвищення пенсій у 2022 році: скільки отримають українці віком від 70 років

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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