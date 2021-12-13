Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

З 1 січня 2022 року для фізосіб-підприємців другої-четвертої групи, які ведуть розрахункові операції, запроваджується вимога про обов'язковий «касовий апарат». Це можуть бути класичні реєстратори розрахункових операцій (кнопкові або принтери) або програмні реєстратори. Формально вимоги про РРО/ПРРО не стосуються лише тих підприємців, які платежі приймають виключно у безготівковій формі на рахунок.

За невиконання закону підприємцям загрожують штрафи — 100% від суми проданого, якщо порушення виявляється вперше. За повторне порушення штраф зростає до 150% вартості. Ненадання звітності з РРО загрожує штрафом у 510 грн. Така сама санкція передбачена, якщо виявиться спотворення даних про проведені розрахункові операції.

У податковій службі пояснили, що безпосередньо з 1 січня карати «ФОПів» не будуть, оскільки, швидше за все, в Україні продовжать карантин, а разом із ним і мораторій на перевірки бізнесу. Однак і після зняття мораторію податкова має намір штрафувати не «поголовно», а найбільш відвертих порушників.

Тим, хто все ще вибирає «касовий апарат», фахівці радять відштовхуватися від потреб. Для малого та середнього бізнесу простим рішенням будуть програмні реєстратори, які зберігатимуть дані у «хмарному» сервісі. Якщо ж підприємцю облік не потрібен, але вимогу закону хочеться виконати, то існують пристрої з попередньо встановленою безкоштовною програмою «ПРРосто» або іншим мінімальним софтом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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