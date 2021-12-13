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У 2022 році суми єдиного податку для ФОП І та ІІ групи зростуть: скільки доведеться заплатити

11:10 13 грудня 2021
бізнес

У 2022 році у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зростуть і суми податків, які сплачують фізособи-підприємці. Відчують це перша та друга групи ФОП, оскільки для них розмір єдиного податку прив'язаний до бюджетних соцстандартів.

Таким чином, податки у 2022 році становитимуть:

  • Для ФОП І групи — 248,10 грн на місяць (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • Для ФОП ІІ групи — 1300 грн на місяць (20% від мінімальної заробітної плати).

ФОП III групи сплачують податок у розмірі 5% від доходу (3% для платників ПДВ). Фізособи-підприємці, які працюють не на єдиному податку, а на загальній системі оподаткування, перераховують до бюджету 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

У 2022 році передбачено і нові суми єдиного соціального внеску для підприємців. Внески буде збільшено через підвищення мінімальної зарплати.

Фото pixabay.com

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