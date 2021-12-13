Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно подавати документи заново

Субсидію на оплату комунальних послуг (до речі, віднедавна заявку на призначення можна подати через «Дію» онлайн) у 2021 році більшості домогосподарств перепризначали автоматично, з повторною заявкою потрібно було звертатися лише деяким категоріям громадян.

Про такі випадки в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, субсидії перепризначали на підставі наявної у реєстрах інформації та результатів верифікації, проведеної Мінфіном.

«Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті чи інші дані, які могли б змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії», — зазначила міністерка.

За її словами, до таких самих випадків відносилася й ситуація, коли людина отримувала субсидію за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації — тоді вона мала підтвердити місце проживання, адже воно могло змінитися. Або ж у тому випадку, якщо раніше субсидія призначалася без урахування членів сім'ї, які зареєстровані, але не проживали за місцем реєстрації, адже вони могли повернутися. Для таких домогосподарств субсидії призначалися виходячи з наданих документів.

«Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та вирішення комісій органів місцевого самоврядування. Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або перебуває за кордоном, але доглядає дитину до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований у центрі зайнятості та інші життєві ситуації», — зазначила Марина Лазебна.

Матеріал «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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