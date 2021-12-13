Як зараховується до стажу робота на Крайній Півночі: що потрібно знати українцям

У страховий стаж, що грає велику роль при визначенні віку виходу на пенсію (з 2022 року правила виходу на пенсію за віком в Україні посилюються) та розміру пенсійних виплат, робота на Крайній Півночі до 1991 року зараховується у 1,5-му розмірі — рік роботи за півтора. Щоправда, якщо людина укладала терміновий трудовий договір на таку роботу.

Про це заявив консультант Сергій Коробкін виданню «На пенсії». За його словами, щоб довести своє право на залік такої роботи до стажу, до Пенсійного фонду потрібно надати трудовий договір — трудової книжки для таких випадків, як правило, недостатньо.

Іноді приймаються й архівні довідки, у яких сказано, що робота здійснювалася виходячи з термінового трудового договору. Інколи ж запис про те, що людина прийнята на роботу на підставі термінового трудового договору або ж звільнена у зв'язку з його закінченням, може бути зроблена в трудовій книжці.

«Існують й такі трудові книжки, де є великий штамп, в якому чітко прописано, що людина має право на пільги, передбачені за роботу у районах Крайньої Півночі. В окремих випадках для заліку північного стажу можуть навіть прийматися документи про броню на квартиру, яку видавали працівникам, спрямованим на роботу в райони Крайньої Півночі, що також було передбачено лише за умови укладання відповідних трудових договорів. Тобто важливо довести, що такий договір точно укладався», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні запланована індексація пенсійних виплат, а також кілька етапів підвищення пенсій різним категоріям громадян, які вийшли на заслужений відпочинок.

Фото з Pixabay

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