26.81 / 27.03 30.17 / 30.53
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

14:23 13 грудня 2021
пенсії

Складаючи графік отримання пенсій, Пенсійний фонд виконує вимоги закону, а тому деякі категорії пенсіонерів отримують виплати раніше за інших. Відповідно до роз'яснення ПФУ, до пріоритетних належать люди з особливими заслугами перед Україною та найбільш незахищені соціальні категорії.

Виплата пенсій проводиться з 4-го по 25 число місяця. В першу чергу виплати отримують особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих військовослужбовців.

На подальшому етапі здійснюються виплати одержувачам соціальної пенсії. Належні суми виплачують особам, які втратили годувальника, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю.

Потім настає черга пенсійних днів для найбільшої категорії пенсіонерів — непрацюючих отримувачів пенсії за віком.

На останньому етапі виплати одержують працюючі пенсіонери.

Для кожного пенсіонера у ПФУ визначено дату пенсійної виплати, але у відкритому доступі цей графік не публікується, він належить до документів для службового користування.

Читайте також: Пенсія при зміні місця проживання: які документи потрібно подавати для отримання виплат на нову адресу

Отримувати пенсію пенсіонер може або у відділенні Укрпошти, або у банках, які співпрацюють із Пенсійним фондом. Станом на 2021 рік із 72 українських банків пенсію можна отримувати у 45 фінустановах. До списку входять усі державні банки та комерційні з найбільшою кількістю відділень по Україні.

Читайте також: За віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника: як перейти з одного виду пенсії на інший

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Ігор Терехов

«Нам нема чого приховувати»: мер Харкова Терехов розповів про багаторічний роман

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.