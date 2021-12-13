Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує
Складаючи графік отримання пенсій, Пенсійний фонд виконує вимоги закону, а тому деякі категорії пенсіонерів отримують виплати раніше за інших. Відповідно до роз'яснення ПФУ, до пріоритетних належать люди з особливими заслугами перед Україною та найбільш незахищені соціальні категорії.
Виплата пенсій проводиться з 4-го по 25 число місяця. В першу чергу виплати отримують особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих військовослужбовців.
На подальшому етапі здійснюються виплати одержувачам соціальної пенсії. Належні суми виплачують особам, які втратили годувальника, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю.
Потім настає черга пенсійних днів для найбільшої категорії пенсіонерів — непрацюючих отримувачів пенсії за віком.
На останньому етапі виплати одержують працюючі пенсіонери.
Для кожного пенсіонера у ПФУ визначено дату пенсійної виплати, але у відкритому доступі цей графік не публікується, він належить до документів для службового користування.
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Отримувати пенсію пенсіонер може або у відділенні Укрпошти, або у банках, які співпрацюють із Пенсійним фондом. Станом на 2021 рік із 72 українських банків пенсію можна отримувати у 45 фінустановах. До списку входять усі державні банки та комерційні з найбільшою кількістю відділень по Україні.
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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»337
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