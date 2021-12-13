Не всі безробітні українці можуть розраховувати на субсидію: у Мінсополітики назвали причину

Субсидії на оплату комунальних послуг можуть отримувати і безробітні, але не всі не працевлаштовані громадяни можуть розраховувати на державну допомогу.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що все залежить від причин безробіття.

«Якщо працездатна людина, старша за 18 років, просто не хоче шукати роботу, вчитися чи працювати, то, безумовно, оплачувати комунальні послуги суспільство не буде», — зазначила вона.

Водночас людина, яка не працює за поважними життєвими обставинами, може розраховувати на субсидію. Наприклад, якщо вона шукає роботу та зареєстрована у центрі зайнятості, якщо не працює через хворобу або доглядає за новонародженою або нещодавно усиновленою дитиною та у інших подібних випадках.

«Ми розуміємо, що субсидія — дуже індивідуальна справа, є різні життєві ситуації, і тому у порядку призначення субсидій ми їх врахували», — додала міністерка.

Матеріал «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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