Згідно з рейтингом спеціалізованого страхового журналу Insurance TOP, за підсумками трьох кварталів 2021 року СК «Експрес Страхування» вперше увійшла до п'ятірки лідерів ринку з КАСКО, продемонструвавши зростання бізнесу за експонентом.

Так, за підсумками січня — вересня 2021 року компанія зібрала 438,2 млн грн страхових премій за КАСКО, що перевищує показники аналогічного періоду 2020-го року на 64,3%. Таким чином, частка КАСКО у продуктовому портфелі «Експрес Страхування» збільшилася на 2,5%, досягнувши 89,5%. Також компанія продемонструвала найбільший темп приросту загальних страхових платежів серед лідерів рейтингу — 59,9% за 9 місяців.

«Найбільший приріст клієнтів серед лідерів рейтингу вкотре підтверджує правильність обраної нами стратегії, — зауважила директорка СК „Експрес Страхування“ Тетяна Щучєва. — Завдяки тісній співпраці з материнською корпорацією „УкрАВТО“ ми надаємо унікальний сервіс, який сьогодні не може запропонувати жодна страхова компанія на ринку автострахування».

директорка СК „Експрес Страхування“ Тетяна Щучєва

Нагадаємо, СК «Експрес Страхування» заснована у 2008 році лідером українського автомобільного ринку корпорацією «УкрАВТО» та входить до найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку, протягом 6 років утримуючи лідерські позиції у топ-10 різних профільних рейтингів.

Частка автострахування (КАСКО та ОСАЦВ) у портфелі СК «Експрес Страхування» досягає 95%. При цьому 76% клієнтів продовжують свої перші договори, що свідчить про високий рівень довіри та клієнтську лояльність. Оформлення більшості подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без необхідності візиту до страхового офісу.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter