У Мінсоцполітики підрахували розміри виплат та пораділи за пенсіонерів

Середня пенсія в Україні у 2021 році вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Так, станом на 1 грудня 2021 року розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія — 3980 гривень, наголосили в Міністерстві соціальної політики.

Тим часом в планах уряду — зростання середньої пенсії до 1 грудня 2022 року до 4533 гривень, що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату.

Нагадуємо, що у 2022 році, коли в Україні посиляться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років, заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат як усім українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, так і окремим категоріям. Так, окрім індексації виплат для всіх категорій пенсіонерів, яка очікується у березні наступного року, з 1 січня підвищать пенсії чорнобильцям, а у квітні перерахують виплати працюючим пенсіонерам.

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