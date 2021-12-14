Пенсії з інвалідності в Україні: якими будуть виплати у 2022 році

В 2022 році внаслідок підвищення прожиткового мінімуму двічі підвищать мінімальну пенсію. Перший раз вона збільшиться у липні з 1934 до 2027 грн, другий — у грудні — до 2093 грн.

Пенсійні виплати для людей з інвалідністю будуть збільшені разом з прожитковим мінімумом.

З 1 січня 2022 року набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Передбачено, що підвищаться виплати за інвалідністю «чорнобильцям» та пенсії щодо втрати годувальника.

Мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:

для І групи інвалідності — 6000 гривень;

для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;

для дітей з інвалідністю — 3700 гривень.

У новому році планується підвищити пенсію інвалідам, які не працюють та мають неповнолітніх дітей на 170 грн на кожну дитину.

З 1 січня пенсія у зв'язку з втратою годувальника становитиме 1934 грн, на двох осіб, які втратили годувальника, — 2320,8 грн, на трьох і більше — 2901 грн.

Пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни з 1 січня 2022 року для І групи виплати підвищено до 12 571 грн, для ІІ групи — до 10 153,5 грн, для ІІІ групи — до 6962,4 грн.

Мінімальна пенсія учасникам бойових дій з 1 січня становить 4061,4 грн.

Підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян позначиться і на виплатах для різних категорій пенсіонерів.

У березні виплати проіндексують. Очікується, що пенсії зростуть на 10%.

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